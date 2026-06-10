В Госдуме раскрыли, как рост пошлин для мигрантов повлияет на рынок жилья
Без высокого спроса повышение стоимости квартир объясняется только решениями продавцов, а не чем-то еще, заявил НСН Михаил Матвеев.
Ограничения на труд мигрантов и повышение пошлин для них не влияют на стоимость жилья, а поднимают цены недобросовестные бизнесмены, рассказал НСН депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Пошлины для мигрантов вырастут в 12 раз при оформлении российского гражданства — с 4200 до 50 тысяч рублей; в 8 раз при оформлении разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 тысяч рублей; в 5 раз при оформлении вида на жительство — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Закон был принят Госдумой. Матвеев отметил, как это отразится на квартирном вопросе.
«Изменений в строительной сфере не будет. Если квартиры и дорожают, то исключительно из-за спекулятивных действий. Реальных оснований для этого нет, особенно при снижении спроса. Большая часть жилья в Москве стоит не распроданным. Повышение пошлин связано с тем, чтобы мигранты, которые ставят себе задачу обосноваться здесь, ответственно относились к принятию этого решения. Эти меры могут привести к некоторому сокращению количества мигрантов, но никакой нехватки рабочих рук не будет. Эти нарративы спускает бизнес, который просто не хочет повышать зарплату местным сотрудникам и рассчитывает сохранить сверхприбыли за счет привлечения иностранцев. Когда в ряде регионов вводили ограничения на привлечение таких рабочих рук, то никаких проблем не возникло», — отметил он.
Ранее Матвеев объяснил НСН, почему мигрантов аннулируют вид на жительство в России.
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