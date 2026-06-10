Ограничения на труд мигрантов и повышение пошлин для них не влияют на стоимость жилья, а поднимают цены недобросовестные бизнесмены, рассказал НСН депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Пошлины для мигрантов вырастут в 12 раз при оформлении российского гражданства — с 4200 до 50 тысяч рублей; в 8 раз при оформлении разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 тысяч рублей; в 5 раз при оформлении вида на жительство — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Закон был принят Госдумой. Матвеев отметил, как это отразится на квартирном вопросе.