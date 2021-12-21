Путин утвердил индексацию маткапитала по фактической инфляции

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что маткапитал будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года. При этом будет учитываться индекс роста потребительских цен за предыдущий год, а также определяемый правительством коэффициент индексации.

Также в законе уточняется, что до 1 февраля 2022 года размер маткапитала в России устанавливается в размере 483 881 рубль за первого ребенка, 639 431 рубль за второго и последующих детей.

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям с детьми.

