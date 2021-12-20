Законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми внесён в Госдуму

Согласно документу, который размещен в электронной базе нижней палаты парламента, претендовать на выплату могут несовершеннолетние до достижения им возраста 18 лет, а родители - до 18-летия младшего из детей.

«Справороссы» предлагают ввести ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года, а также индексировать выплату с учётом роста потребительских цен «не позднее 1 февраля очередного календарного года». По их мнению, проектируемые меры затронут до 60 млн человек, а общий объём максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.

Ранее лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов направил в кабмин законопроект о введении для пенсионеров 13-й пенсии, сообщают «Невские новости». По его мнению, это поможет избавить пенсионеров от получения займов и кредитов.

