Законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми внесён в Госдуму
Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли в Госдуму законопроект, которые предлагает ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей каждому члену семьи, где воспитываются дети до 18 лет.
Согласно документу, который размещен в электронной базе нижней палаты парламента, претендовать на выплату могут несовершеннолетние до достижения им возраста 18 лет, а родители - до 18-летия младшего из детей.
«Справороссы» предлагают ввести ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года, а также индексировать выплату с учётом роста потребительских цен «не позднее 1 февраля очередного календарного года». По их мнению, проектируемые меры затронут до 60 млн человек, а общий объём максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.
Ранее лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов направил в кабмин законопроект о введении для пенсионеров 13-й пенсии, сообщают «Невские новости». По его мнению, это поможет избавить пенсионеров от получения займов и кредитов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru