В России увеличились страховые пенсии и МРОТ

Теперь размер прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособного населения составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля, пишут «Известия».

Из федерального бюджета на увеличение МРОТ и ПМ выделят около 30 млрд рублей, сообщает RT.

Вице-премьера России Татьяна Голикова подчеркнула - индексация прожиточного минимума и МРОТ повлечет рост соцвыплат, затронув жизни около 16 млн россиян.

Средний размер страховой пенсии в 2022 году превысит 17 тысяч рублей. Это почти на тысячу больше, чем в 2021. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2022 года составит 6401 рубль. Эта сумма учитывает индексацию. Базовая часть пенсии гарантирована государством. Объем общей выплаты пожилому человеку также учитывает трудовой стаж и пенсионные коэффициенты. Кроме того, россиянам после 80 лет фиксированную выплату государство удваивает.

С 1 января 2022 года также начинают действовать новые правила выплаты пенсий. Так, если пожилой человек признан банкротом, его освобождают от удержаний из пенсии.

«Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. Сейчас по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1 января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», - объяснила «Российской газете» адвокат Ольга Сулим.

Ранее зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нынешний размер пенсий невозможно резко увеличить по экономическим соображениям.

«Рост пенсий должен опираться на реальные финансовые возможности. Коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать: когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции. От роста инфляции в первую очередь, пострадают те категории, у которых фиксированный и небольшой доход: это пенсионеры и работники бюджетной сферы. Мы попадем в тот же капкан, в котором находились в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен», - считает депутат.

