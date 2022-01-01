В России увеличились страховые пенсии и МРОТ
В России с 1 января 2022 года на 5,9% выросли страховые пенсии, а также увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В соответствии с решением президента Владимира Путина сумма МРОТ достигла 13 890 рублей.
Теперь размер прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособного населения составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля, пишут «Известия».
Из федерального бюджета на увеличение МРОТ и ПМ выделят около 30 млрд рублей, сообщает RT.
Вице-премьера России Татьяна Голикова подчеркнула - индексация прожиточного минимума и МРОТ повлечет рост соцвыплат, затронув жизни около 16 млн россиян.
Средний размер страховой пенсии в 2022 году превысит 17 тысяч рублей. Это почти на тысячу больше, чем в 2021. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2022 года составит 6401 рубль. Эта сумма учитывает индексацию. Базовая часть пенсии гарантирована государством. Объем общей выплаты пожилому человеку также учитывает трудовой стаж и пенсионные коэффициенты. Кроме того, россиянам после 80 лет фиксированную выплату государство удваивает.
С 1 января 2022 года также начинают действовать новые правила выплаты пенсий. Так, если пожилой человек признан банкротом, его освобождают от удержаний из пенсии.
«Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. Сейчас по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1 января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», - объяснила «Российской газете» адвокат Ольга Сулим.
Ранее зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нынешний размер пенсий невозможно резко увеличить по экономическим соображениям.
«Рост пенсий должен опираться на реальные финансовые возможности. Коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать: когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции. От роста инфляции в первую очередь, пострадают те категории, у которых фиксированный и небольшой доход: это пенсионеры и работники бюджетной сферы. Мы попадем в тот же капкан, в котором находились в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен», - считает депутат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+20 638 / сут.
Умерли
309 тыс.+912 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+40 692 / сут.
- Украина закрыла свои порты для российских судов
- В России увеличились страховые пенсии и МРОТ
- «Позитива, счастья и любви!» Музыканты поздравили россиян с Новым годом
- В РФ число детей-сирот сократилось на 6% в текущем году
- На МКС обнаружены новые проблемы с корпусом и оборудованием
- В Петербурге полную вакцинацию прошла половина населения города
- Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово
- Мясников призвал менять отношение к коронавирусу
- Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
- Скончался старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru