Путин установил уголовную ответственность за незаконный оборот табака
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает до пяти лет лишения свободы за незаконный оборот табака.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, за производство, поставку, ввоз и вывоз из страны, а также хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства и без необходимых лицензий устанавливается штраф от 500 тысяч до одного млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до трёх лет.
Кроме этого, суд может избрать наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет, либо лишения свободы на трёхлетний срок. При этом осуждённый может также лишиться права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трех лет.
Если аналогичные деяния были совершены организованной группой или в особо крупном размере, то закон предусматривает штраф от трёх млн до четырёх млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
Ранее Госдума ограничила перемещение гражданами России никотиносодержашей продукции по территории страны. Одному совершеннолетнему человеку нельзя перевозить более 200 сигарет, 200 устройств для нагревания табака, 50 сигар (сигарилл) и более 250 граммов табака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru