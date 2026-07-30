В Госдуме опровергли слухи о мобилизации в России
Мобилизация в России не требуется, сообщает NEWS.ru со ссылкой на первого заместителя пред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.
По его словам, в настоящее время достаточно добровольцев, которые заключают контракты с Министерством обороны на участие в специальной военной операции. «Сегодня бои идут в воздухе и на земле за счет наземных и летательных беспилотных систем», - заявил он.
Парламентарий указал, что необходимо большее количество дронов для того, чтобы защищать небо и идти вперед, а количество бойцов сегодня достаточное, чтобы не объявлять мобилизацию.
Ранее Дугин призвал мобилизовать москвичей «с Патриков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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