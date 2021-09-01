Путин указал на недопустимость разговоров о сдаче Ленинграда фашистам

Разговоры о том, что России надо было сдать Ленинград немецким захватчикам в годы Великой Отечественной войны, недопустимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися Всероссийского детского центра «Океан».

По его словам, нельзя позволить «болтунам» говорить о том, что можно было сдать Ленинград, тогда жертв было бы меньше.