Путин указал на недопустимость разговоров о сдаче Ленинграда фашистам
Разговоры о том, что России надо было сдать Ленинград немецким захватчикам в годы Великой Отечественной войны, недопустимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися Всероссийского детского центра «Океан».
По его словам, нельзя позволить «болтунам» говорить о том, что можно было сдать Ленинград, тогда жертв было бы меньше.
«Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было бы – тех, кто говорит об этом сегодня», - заключил Путин.
Ранее глава государства заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 миллионов человек, если бы не два распада страны в 20 веке. По его словам, на развитие страны сильно повлияли революция 1917 года и распад Советского Союза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru