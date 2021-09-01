Путин указал на недопустимость разговоров о сдаче Ленинграда фашистам

Разговоры о том, что России надо было сдать Ленинград немецким захватчикам в годы Великой Отечественной войны, недопустимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися Всероссийского детского центра «Океан».

По его словам, нельзя позволить «болтунам» говорить о том, что можно было сдать Ленинград, тогда жертв было бы меньше.

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«Может быть, жертв было бы и меньше, но тогда вас бы не было бы – тех, кто говорит об этом сегодня», - заключил Путин.

Ранее глава государства заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 миллионов человек, если бы не два распада страны в 20 веке. По его словам, на развитие страны сильно повлияли революция 1917 года и распад Советского Союза.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ИсторияВладимир Путин
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