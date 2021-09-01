Путин: Население России могло составить 500 млн человек

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 миллионов человек, если бы не два распада страны в 20 веке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во время поездки на Дальний Восток.

По его словам, на развитие страны сильно повлияли революция 1917 года и распад Советского Союза.