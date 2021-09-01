Путин: Население России могло составить 500 млн человек
Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 миллионов человек, если бы не два распада страны в 20 веке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во время поездки на Дальний Восток.
По его словам, на развитие страны сильно повлияли революция 1917 года и распад Советского Союза.
Также глава государства отметил, что важно анализировать, что стало триггером и привело к этим драматическим событиям.
Накануне Владимир Путин прибыл во Владивосток, глава государства проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru