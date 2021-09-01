Путин оценил результаты 20-летнего пребывания США в Афганистане

США 20 лет пытались внедрять свои стандарты в Афганистане, но это привело только к нулевому результату. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, американцы двадцать лет пытались цивилизовывать людей, внедрять свои нормы жизни, но это привело лишь к трагедиям и потерям для всех.

Ранее в своем обращении к нации глава Белого дома Джо Байден заявил, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем. По его словам, операция по эвакуации людей из Афганистана прошла чрезвычайно успешно.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанВладимир Путин
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