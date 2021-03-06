Путин удостоил наград более 200 медиков за борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и медалями Луки Крымского свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Глава государства высоко оценил самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, а также организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Также трое медработников удостоены почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения».

Напомним, орден Пирогова и медаль Луки Крымского учредили в России летом 2020 года. Орден Пирогова вручают медикам за оказание помощи в экстренных условиях и ситуациях, сопряженных с риском для жизни. Медаль Луки Крымского – награда гражданских медиков не только за медпомощь, но и вклад в развитие отрасли.

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ФОТО: РИА Новости
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