Лукьяненко: Создателям вакцины от COVID-19 нужно поставить памятник
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от COVID-19
ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса. Накануне президент России Владимир Путин лично сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Первые партии будут выпущены уже в ближайшие две недели, их направят медикам. Вакцинация будет добровольной.
Сергей Лукьяненко : «Это, наверное, одна из самых важных новостей последнего времени. Все мы сейчас думаем над тем, насколько вакцина окажется эффективной и безопасной. Конечно, риски есть при любой вакцинации. Но проблемы насколько большие вызвал коронавирус, что наши фармакологи и вирусологи действительно напряглись, спешили и сделали вакцину в рекордно короткие сроки», – прокомментировал в интервью НСН Сергей Лукьяненко.
Жириновский призвал наградить создателей отечественной вакцины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех создателей российской вакцины от коронавируса.
Сергей Лукьяненко : «Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», – предложил писатель в эфире НСН.
Задержанные в Белоруссии журналисты вернулись в Россию
Задержанные в Белоруссии журналисты вернулись в Россию. Следственный комитет в Минске заподозрил некоторых представителей СМИ из России в причастности к беспорядкам.
Сергей Лукьяненко : «Мы, конечно, переживаем насчет того, что происходит в Белоруссии. Надеюсь, мудрость белорусского народа, спокойный, сдержанный и серьезный менталитет позволит нашей дружественной стране не скатиться в какой-то хаос, в бессмысленную и беспощадную революцию. Все мы знаем, что в борьбе за что-то хорошее, против всего плохого порой митингующие, протестующие творят гораздо больше зла, чем хотелось бы», – отметил он для слушателей НСН.
Египет надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией
Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что Каир надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией.
Сергей Лукьяненко : «На самом деле хотелось бы, чтобы больше стран присоединялись к авиасообщению. Чтобы мы смогли снова посещать другие страны, курорты. Мы все-таки привыкли к тому, что мир большой, мы можем в нем относительно свободно передвигаться. И сейчас, когда весь мир съежился, сжался, разбежался по каким-то отдельным национальным закоулочкам, от этого появляется очень непривычное и неприятное ощущение. Хочется все-таки вернуться к прежним чувствам, что наш мир огромный и, желательно, общий», – поделился с НСН Сергей Лукьяненко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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