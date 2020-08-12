Лукьяненко: Создателям вакцины от COVID-19 нужно поставить памятник

Сергей Лукьяненко : «На самом деле хотелось бы, чтобы больше стран присоединялись к авиасообщению. Чтобы мы смогли снова посещать другие страны, курорты. Мы все-таки привыкли к тому, что мир большой, мы можем в нем относительно свободно передвигаться. И сейчас, когда весь мир съежился, сжался, разбежался по каким-то отдельным национальным закоулочкам, от этого появляется очень непривычное и неприятное ощущение. Хочется все-таки вернуться к прежним чувствам, что наш мир огромный и, желательно, общий», – поделился с НСН Сергей Лукьяненко.

