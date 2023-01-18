Путин заявил,что Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине

На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда глава государства отметил, что всё это происходило «с применением тяжёлой техники, артиллерии, танков и авиации».

Он подчеркнул, что действия России, в том числе специальная военная операция, направлены на прекращение боевых действий.

«Всё, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», - указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ситуация в зоне спецоперации развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба РФ, динамика положительная, сообщает RT.

