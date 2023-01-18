Путин заявил,что Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, сообщает РИА Новости.
На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда глава государства отметил, что всё это происходило «с применением тяжёлой техники, артиллерии, танков и авиации».
Он подчеркнул, что действия России, в том числе специальная военная операция, направлены на прекращение боевых действий.
«Всё, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», - указал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что ситуация в зоне спецоперации развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба РФ, динамика положительная, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Мишустин: строительство оборонительных рубежей идет со сложностями
- Синоптик пообещал москвичам плюсовую температуру в крещенскую ночь
- Мишустин потребовал обеспечить военных всем необходимым до февраля
- В СБУ назвали три основных версии падания вертолета в Броварах
- Депутат призвал россиян готовиться к блокировке YouTube
- Собянин сообщил об открытии движения по новому путепроводу в ТиНАО
- Ведущий Кучера ответил на критику своего интервью Дудю*
- Пушков не видит основы для примирения России и Запада
- Лавров: Запад пытается внести разлад в отношения России и КНР
- Пушилин: иностранные наемники были взяты в плен при освобождении Соледара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru