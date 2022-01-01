Путин своим указом наградил врачей за борьбу с COVID-19

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с пандемией

Врачи и медработники награждены за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга», говорится в указе.

Ордена Пирогова удостоены 18 врачей и медработников, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - девять специалистов, медалью Луки Крымского награждены 36 медиков.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского вручаются медикам с июня 2020 года. Их вручают за участие в борьбе с эпидемиями, а также разработку лекарств и методов лечения, за спасение пациентов.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
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