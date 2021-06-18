Путин наградил медиков за вклад в борьбу с пандемией
Президент России Владимир Путин наградил за борьбу с пандемией сотни врачей, медсестер и других медицинских работников из разных регионов России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Награды получили около 70 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. 12 врачам вручили орден Пирогова, еще 11 наградили орденом Дружбы. Директору центра Ивану Стилиди вручили орден Почета.
Почти 140 медработников получили награды с формулировкой "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга". Девять человек получили звание "Заслуженного врача РФ".
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского вручаются медикам с июня прошлого года. Их вручают за участие в борьбе с эпидемиями, а также разработку лекарств и методов лечения, за спасение пациентов.
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