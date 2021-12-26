Путин старается выбирать подарки внукам сам

Президент Путин рассказал, как выбирает подарки внукам к Новому году. Он признался, что делает это сам, хотя не ходит по магазинам.

Путин рассказал о подарках ко дню рождения от внуков

«Ну, отчасти, да. Но, я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится», - рассказал глава государства в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее глава государства в ходе интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, где хранит подарки от своих внуков.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Новый ГодВладимир ПутинПодарки
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