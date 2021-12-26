Путин старается выбирать подарки внукам сам
Президент Путин рассказал, как выбирает подарки внукам к Новому году. Он признался, что делает это сам, хотя не ходит по магазинам.
«Ну, отчасти, да. Но, я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится», - рассказал глава государства в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Ранее глава государства в ходе интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, где хранит подарки от своих внуков.
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