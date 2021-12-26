Путин старается выбирать подарки внукам сам

Путин: единственной целью в диалоге с Западом является достижение договоренностей, которые обеспечили бы безопасность России и ее граждан

Песков: Москве нужно быстрое и конкретное решение по системе гарантий безопасности

Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз желает хороших отношений с Россией, но ставит их в зависимость от ситуации с Украиной

Сборник стихов Ахматовой, принадлежавший Цветаевой, выставлен на торги в Москве