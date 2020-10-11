Путин рассказал о подарках ко дню рождения от внуков

Российский лидер, который отпраздновал 7 октября 68 день рождения, признался, что в свой праздник ожидает поздравлений от друзей, родных, и внуков, сообщает ТАСС.

«Поделки бывают, рисунки, просто поздравления», - рассказал президент о презентах от внуков.

Напомним, 7 октября московский дизайнер Глеб Крайник ко дню рождения Владимира Путина выпустил ограниченную серию наручных Часов Мира и отправил первый экземпляр в подарок президенту, назвав его миротворцем и PEACEMAKERом.

