Путин спросил вирусологов, сокращать ли режим нерабочих дней

Глава государства, в частности, спросил у вирусологов, возможно ли это в ближайшее время, и каковы прогнозы на ближайшую перспективу.

В совещании также участвовали члены правительства, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, главы Минпромторга и Минздрава Денис Мантуров и Михаил Мурашко.

«Карантинные» каникулы в России начались 28 марта и были продлены до конца апреля. При этом президент разрешил главам регионов самим определять, какие предприятия продолжат работу.

