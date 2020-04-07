Путин спросил вирусологов, сокращать ли режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин на совещании с экспертами по борьбе с распространением коронавируса Covid-19 поинтересовался их мнением насчёт возможности сокращения нерабочего периода. Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава государства, в частности, спросил у вирусологов, возможно ли это в ближайшее время, и каковы прогнозы на ближайшую перспективу.
В совещании также участвовали члены правительства, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, главы Минпромторга и Минздрава Денис Мантуров и Михаил Мурашко.
«Карантинные» каникулы в России начались 28 марта и были продлены до конца апреля. При этом президент разрешил главам регионов самим определять, какие предприятия продолжат работу.
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