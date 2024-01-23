Путин согласился сохранить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
23 января 202417:03
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нурмагомедов встретился с Холанном и передал ему подарок от Хасбика
- Основатель группы Boney M Франк Фариан умер в возрасте 82 лет
- YouTube заблокировал канал издания «Союзное вече»
- Путин согласился сохранить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
- «Роскосмос» начнет монетизировать космические услуги с 2025 года
- Актриса Анна Пересильд призналась, что обижается на поклонников «Слова пацана»
- Новая книга Владимира Сорокина пропала из магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries
- Патриарх Кирилл попросил законодателей признать ученые степени духовных вузов
- «Автостат»: В декабре россияне купили машин на рекордные 384,7 млрд рублей
- Украинская армия обстреляла приемную Пушилина в Донецке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru