Путин согласился сохранить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин согласился сохранить субсидию в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаСубсидииМногодетные СемьиВладимир Путин

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