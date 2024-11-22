В Красноярском крае выросло число госпитализированных с отравлением школьников

В больницу с острой пищевой инфекцией попали и три взрослых, уточнили в ведомстве. По данным медиков, заболевание протекает у несовершеннолетних в легкой и средней степени тяжести. В школе собраны и направлены на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке. Учебное заведение переведено на дистанционный формат обучения.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае с отравлением госпитализировали 10 школьников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

