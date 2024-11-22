В Красноярском крае выросло число госпитализированных с отравлением школьников
Число, госпитализированных после отравления в школьной столовой, учащихся школы № 5 города Канска Красноярского края выросло до 34, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.
В больницу с острой пищевой инфекцией попали и три взрослых, уточнили в ведомстве. По данным медиков, заболевание протекает у несовершеннолетних в легкой и средней степени тяжести. В школе собраны и направлены на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке. Учебное заведение переведено на дистанционный формат обучения.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае с отравлением госпитализировали 10 школьников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru