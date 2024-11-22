Noize MC не признал вину в дискредитации армии России
Рэпер Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) не признал вину по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, по которому был оштрафован на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
По данным агентства, музыкант не явился на судебное заседание и направил своего защитника, который не признал вину Алексеева и просил прекратить производство по делу. Рэпера привлекли к ответственности за пост от 15 августа в новостном Telegram-канале Readovka. Сотрудник МВД в ходе мониторинга выявил публикацию пользователя noizemc, которым, по данным суда, является Алексеев, «в виде текста и фотоизображений тематического содержания» с явно негативным отношением к использованию российской армии.
Защитник Noize MC в суде отмечал, что «Алексеев И.А. не распространял данный информационный пост в сети интернет, к Telegram-каналу Readovka он отношения не имеет».
В октябре на музыканта составили протокол за дискредитацию ВС России, материалы административного дела поступили в столичный Тверской суд, напоминает 360.ru.
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