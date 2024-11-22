Камала Харрис после поражения на выборах отправилась отдыхать на Гавайи

После проигрыша в борьбе за место хозяина Белого дома кандидат от Демократической партии США Камала Харрис отправилась отдыхать на Гавайи. Об этом сообщила пресс-секретарь действующей американской администрации Карин Жан-Пьер, сообщает «Газета.Ru».

СМИ: Ошибка Камалы Харрис стала причиной трудностей ее кампании

По её словам, в этом нет ничего плохого.

«Я думаю, она заслуживает немного времени, чтобы побыть со своей семьей и немного отдохнуть», - заявила Жан-Пьер.

Ранее Трамп предложил погасить долг кампании Харрис в $20 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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