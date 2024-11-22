Камала Харрис после поражения на выборах отправилась отдыхать на Гавайи
22 ноября 202408:04
После проигрыша в борьбе за место хозяина Белого дома кандидат от Демократической партии США Камала Харрис отправилась отдыхать на Гавайи. Об этом сообщила пресс-секретарь действующей американской администрации Карин Жан-Пьер, сообщает «Газета.Ru».
По её словам, в этом нет ничего плохого.
«Я думаю, она заслуживает немного времени, чтобы побыть со своей семьей и немного отдохнуть», - заявила Жан-Пьер.
Ранее Трамп предложил погасить долг кампании Харрис в $20 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru