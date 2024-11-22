Камала Харрис после поражения на выборах отправилась отдыхать на Гавайи

По её словам, в этом нет ничего плохого.

«Я думаю, она заслуживает немного времени, чтобы побыть со своей семьей и немного отдохнуть», - заявила Жан-Пьер.

Ранее Трамп предложил погасить долг кампании Харрис в $20 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

