Путин согласился повысить до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 18 лет до 21 года возраст с которого разрешено покупать охотничье и длинноствольное оружие самообороны. Документ также оговаривает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на такое оружие.

Текс закона за подписью главы государства размещён на официальном портале правовой информации. Повышение возраста приобретения оружия не распространяется на граждан, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

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Кроме того, право покупки охотничье оружие с 18 лет сохранено за представителями коренных малочисленных народов, профессиональными охотниками, сотрудниками частных охранных организаций и других компаний, специализирующихся на выполнении особых задач.

Приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие можно буде также с 18 лет тем, кто занимается стрелковым спортом.

Перечень оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия дополнен, в частности, двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, временный запрет будет действовать в отношении водителей, остановленных за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконОружиеПутин
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