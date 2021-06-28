Путин согласился повысить до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 18 лет до 21 года возраст с которого разрешено покупать охотничье и длинноствольное оружие самообороны. Документ также оговаривает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на такое оружие.
Текс закона за подписью главы государства размещён на официальном портале правовой информации. Повышение возраста приобретения оружия не распространяется на граждан, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.
Кроме того, право покупки охотничье оружие с 18 лет сохранено за представителями коренных малочисленных народов, профессиональными охотниками, сотрудниками частных охранных организаций и других компаний, специализирующихся на выполнении особых задач.
Приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие можно буде также с 18 лет тем, кто занимается стрелковым спортом.
Перечень оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия дополнен, в частности, двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, временный запрет будет действовать в отношении водителей, остановленных за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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