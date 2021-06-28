Путин согласился повысить до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 18 лет до 21 года возраст с которого разрешено покупать охотничье и длинноствольное оружие самообороны. Документ также оговаривает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на такое оружие.

Текс закона за подписью главы государства размещён на официальном портале правовой информации. Повышение возраста приобретения оружия не распространяется на граждан, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.