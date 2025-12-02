Путин снова пригласил иностранных журналистов в Красноармейск

Президент РФ Владимир Путин снова пригласиль иностранных журналистов, в том числе украинских, посетить Красноармейск. Об этом сообщает RT.

Путин получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

По словам президента, российские военкоры продолжают работать в Красноармейске несмотря на сохраняющуюся опасность, а это значит, что и западные тоже смогут.

Он также пообещал обеспечить безопасность сотрудников СМИ.

«Мы готовы будем провести их по всем кварталам в Красноармейске. То же самое касается и Купянска», - заключил российский лидер.

Ранее Путин поручил российским войскам группировки «Север» создать на границе безопасную зону для прикрытия регионов от обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
