По словам президента, российские военкоры продолжают работать в Красноармейске несмотря на сохраняющуюся опасность, а это значит, что и западные тоже смогут.

Он также пообещал обеспечить безопасность сотрудников СМИ.

«Мы готовы будем провести их по всем кварталам в Красноармейске. То же самое касается и Купянска», - заключил российский лидер.

Ранее Путин поручил российским войскам группировки «Север» создать на границе безопасную зону для прикрытия регионов от обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

