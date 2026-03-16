В России выявили теневой рынок инсценировки смерти

В России действует теневая индустрия, предлагающая услуги по инсценировке смерти для тех, кто хочет скрыться от долгов, кредиторов или уголовного преследования. Об этом говорится в сюжете «Итоговой программы с Петром Марченко» на РЕН ТВ.

По данным МВД, сейчас от правоохранительных органов скрывается более 100 тысяч человек, около пяти тысяч из них находятся в международном розыске. Инсценировка гибели — один из способов исчезнуть. Такие «агентства» предлагают создание легенды, подделку документов, липовые экспертизы и даже пластические операции.

Трунов рассказал, что грозит экс-чиновнице из Астрахани за инсценировку смерти

В качестве примера в сюжете приводится бывшая чиновница Марианна Ступина. В 2012 году ее приговорили к семи годам лишения свободы за хищение более 100 миллионов рублей, однако она скрылась. Позже было найдено тело, которое ее муж опознал как тело супруги, и дело закрыли. В действительности женщина жила в Астрахани под новым именем и была задержана только спустя 13 лет.

Журналисты также выяснили, что подобные услуги стоят миллионы рублей. За предоплату клиентам предлагают инсценировать гибель, изменить внешность и вывезти их в другое место или за границу. При этом специалисты отмечают, что полностью скрыться сложно — при наличии биоматериалов личность можно установить с помощью ДНК-экспертизы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
