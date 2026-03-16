В России выявили теневой рынок инсценировки смерти
В России действует теневая индустрия, предлагающая услуги по инсценировке смерти для тех, кто хочет скрыться от долгов, кредиторов или уголовного преследования. Об этом говорится в сюжете «Итоговой программы с Петром Марченко» на РЕН ТВ.
По данным МВД, сейчас от правоохранительных органов скрывается более 100 тысяч человек, около пяти тысяч из них находятся в международном розыске. Инсценировка гибели — один из способов исчезнуть. Такие «агентства» предлагают создание легенды, подделку документов, липовые экспертизы и даже пластические операции.
В качестве примера в сюжете приводится бывшая чиновница Марианна Ступина. В 2012 году ее приговорили к семи годам лишения свободы за хищение более 100 миллионов рублей, однако она скрылась. Позже было найдено тело, которое ее муж опознал как тело супруги, и дело закрыли. В действительности женщина жила в Астрахани под новым именем и была задержана только спустя 13 лет.
Журналисты также выяснили, что подобные услуги стоят миллионы рублей. За предоплату клиентам предлагают инсценировать гибель, изменить внешность и вывезти их в другое место или за границу. При этом специалисты отмечают, что полностью скрыться сложно — при наличии биоматериалов личность можно установить с помощью ДНК-экспертизы, передает «Радиоточка НСН».
- От телеграма до таксофона: Солистка группы «Фабрика» о переходе в MAX
- Врач назвал возраст, когда чаще всего начинается аллергия
- «Все равно убрали бы»: Свинцова гонят из ЛДПР из-за «перенастройки гвардии»
- Мерц заявил, что война США против Ирана не связана с НАТО
- СМИ: Мэра французской коммуны нашли мертвым после поражения на выборах
- Силы ПВО за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников
- «Хочу и буду жить!»: Лерчек вышла на связь после снятия домашнего ареста
- Шон Пенн пропустил «Оскар» ради встречи с Зеленским в Киеве
- «До пяти метров выше нормы»: Когда в России наступит пик половодья
- Трамп сообщил об ударах по трем объектам производства дронов и ракет в Иране