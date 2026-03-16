В России выявили теневой рынок инсценировки смерти

В России действует теневая индустрия, предлагающая услуги по инсценировке смерти для тех, кто хочет скрыться от долгов, кредиторов или уголовного преследования. Об этом говорится в сюжете «Итоговой программы с Петром Марченко» на РЕН ТВ.

По данным МВД, сейчас от правоохранительных органов скрывается более 100 тысяч человек, около пяти тысяч из них находятся в международном розыске. Инсценировка гибели — один из способов исчезнуть. Такие «агентства» предлагают создание легенды, подделку документов, липовые экспертизы и даже пластические операции.