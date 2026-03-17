СМИ: Национальная энергосистема Кубы полностью обрушилась
17 марта 202601:30
На Кубе рухнула Национальная электроэнергетическая система, сообщает в соцсети Х компания Unión Eléctrica de Cuba.
Произошло полное отключение. В настоящее время применяются протоколы по восстановлению. Известно, что поломки ни в одном из тепловых агрегатов зафиксированы не были.
Ранее стало известно, что на Кубе проходят протесты из-за энергокризиса и дефицита еды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
