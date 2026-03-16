Суд арестовал 32 миллиарда рублей на счетах «Южуралзолота»

Московский городской суд наложил арест на денежные средства ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» на сумму 32 141 541 000 рублей. Об этом сообщила сама компания.

В сообщении говорится, что арест наложен на средства, находящиеся в банках и других кредитных организациях. Решение принято в рамках исполнительного производства от 5 марта 2026 года постановлением судебного пристава от 13 марта.

Суд арестовал экс-главу совета директоров Fesco Северилова

Кроме того, компании предписано в течение трех рабочих дней сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет Московского городского суда нераспределенную прибыль за 2025 год и предыдущие периоды на сумму не менее 33 291 541 000 рублей.

После появления сообщений об аресте средств акции компании резко снизились на Московской бирже. К 18:40 мск их падение достигало 14,73%, тогда как до публикации новости бумаги торговались в небольшом плюсе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
