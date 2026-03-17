По его словам, речь идет о подготовке спецслужбами США атаки, которая будет похожа на теракты, совершенные 11 сентября 2001 года. Вину за случившееся Вашингтон якобы собирается возложить на Иран.

До этого глава МИД дел Ирана заявил, что для ударов по арабским странам США используют беспилотный летательный аппарат LUCAS, который аналогичен иранскому дрону Shahed.

Удар под чужим флагом может быть нацелен на главную высотку западного побережья — Башню банка США, сообщает Telegram-канал Mash. Её несколько недель назад купил миллиардер Ларри Сильверстайн, который за пару недель до 9/11 приобрёл башни-близнецы, в которые врезались самолеты.

Несколько часов назад лидер США Дональд Трамп похвастался тем, что он предсказал многие события, включая теракт 11 сентября. «Я предсказал много вещей. Усама бен Ладен, уничтожение Всемирного торгового центра — я это предсказал», — заявил глава Белого дома.

