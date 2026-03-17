СМИ: США и Иран возобновили тайные контакты

Возобновились прямые переписки между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным посланником США Стивом Уиткоффом, сообщает Axios.

Трамп заявил, что его не устраивают условия возможной сделки с Ираном

Основная тема сообщений — пути к прекращению войны. По данным издания, американские власти жёстко отклонили требования Тегерана о выплате репараций Вашингтоном.

По данным агентства Tasnim, вся информация о недавних контактах между Тегераном и Вашингтоном является «ложью и дезинформацией».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
