Опрос: Украинцы поддержали бы референдум о мире
Большинство сторонников референдума на Украине выступают за вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на результаты опроса киевского международного института социологии.
50 процентов участников исследования выступили за проведение референдума о мирном соглашении, 71 процент сторонников вывода войск выступают и за референдум. За последние два месяца количество сторонников референдума уменьшилось на пять процентов.
Как заявил в соцсети X спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, большинство украинцев согласились бы на территориальные уступки ради мира. По его словам, только 10% проголосовали бы против. Политик отметил, что люди желают мира, в отличие от «поджигателей войны в ЕС».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США, как и Россия, выступают за вывод украинских сил из Донбасса как условие прекращения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп: Конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится
- СМИ: Российского журналиста пытают в киргизском СИЗО
- Опрос: Украинцы поддержали бы референдум о мире
- СМИ: США готовят атаку, похожую на теракт 11 сентября
- Суд арестовал 32 миллиарда рублей на счетах «Южуралзолота»
- Дмитриев назвал неизбежным возвращение Европы к российской нефти
- В России выявили теневой рынок инсценировки смерти
- Крымские астрономы обнаружили новый астероид с помощью советского телескопа
- Часть производства украинских дронов перенесли в Европу
- Онколог рассказал о снижении риска рака груди и яичников после родов