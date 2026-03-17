Опрос: Украинцы поддержали бы референдум о мире

Большинство сторонников референдума на Украине выступают за вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на результаты опроса киевского международного института социологии.

Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса

50 процентов участников исследования выступили за проведение референдума о мирном соглашении, 71 процент сторонников вывода войск выступают и за референдум. За последние два месяца количество сторонников референдума уменьшилось на пять процентов.

Как заявил в соцсети X спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, большинство украинцев согласились бы на территориальные уступки ради мира. По его словам, только 10% проголосовали бы против. Политик отметил, что люди желают мира, в отличие от «поджигателей войны в ЕС».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США, как и Россия, выступают за вывод украинских сил из Донбасса как условие прекращения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / dpa
