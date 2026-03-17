Трамп: Конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится

«Все те ракеты, которые запустили против соседей Ирана, разместили давно. Если бы мы этого не сделали, у вас была бы ядерная война, которая переросла бы в Третью мировую войну», — заявил глава государства.

Также американский лидер затронул вопрос захвата Кубы. «Я действительно считаю, что у меня будет честь захватить Кубу. Я могу освободить её или захватить. Я могу делать с ней всё, что захочу», — указал глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что не хочет войн. «Я хочу войн меньше, чем почти кто-либо другой», - подчеркнул он.

Ранее Куба и США провели переговоры для «решения разногласий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

