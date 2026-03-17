Трамп: Конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится, он не продлится долго.
«Все те ракеты, которые запустили против соседей Ирана, разместили давно. Если бы мы этого не сделали, у вас была бы ядерная война, которая переросла бы в Третью мировую войну», — заявил глава государства.
Также американский лидер затронул вопрос захвата Кубы. «Я действительно считаю, что у меня будет честь захватить Кубу. Я могу освободить её или захватить. Я могу делать с ней всё, что захочу», — указал глава Белого дома.
При этом Трамп отметил, что не хочет войн. «Я хочу войн меньше, чем почти кто-либо другой», - подчеркнул он.
Ранее Куба и США провели переговоры для «решения разногласий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
