СМИ: Российского журналиста пытают в киргизском СИЗО

Российского журналиста Виктора Васильева около года пытают в СИЗО Киргизии, сообщает Telegram-канал Mash.

Спецслужбы страны требуют от него сознаться в вербовке граждан в ряды ВС России. Мужчина считает дело сфабрикованным. По его словам, задержание спланировали разведслужбы Великобритании из MI6. 40-летний африканист под арестом уже около 11 месяцев. Срок содержания постоянно продлевают местные суды. В письмах мужчина пишет, что его бьют и давят психологически, чтобы выбить признание в вербовке киргизов в российскую армию с последующим участием в спецоперации.

Васильев связывает уголовное дело со своей политпозицией: он неоднократно выражал поддержку действиям РФ, за что попал в санкционные списки Украины, США и Великобритании. В западных СМИ журналиста называют «пособником ЧВК «Вагнер» и обвиняют в популяризации пророссийской позиции в Африке. Власти Киргизии отмечают, что дело не политизировано, но данные строго засекречены.

