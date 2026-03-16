Дмитриев назвал неизбежным возвращение Европы к российской нефти

Евросоюз со временем будет вынужден вернуться к закупкам российской нефти. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Это был бы разумный выбор. Сейчас это, вероятно, сложно, но позже станет неизбежным», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Дмитриев прокомментировал слова Зеленского о том, что Трамп относится к нему как к сыну

Таким образом он прокомментировал публикацию министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что из-за напряженности на нефтяном рынке на фоне конфликта на Ближнем Востоке США уже приостановили санкции против российской нефти.

По мнению венгерского министра, Евросоюзу также следует рассмотреть такой шаг, чтобы предотвратить энергетический кризис и снизить цены на энергоносители, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
