Дмитриев назвал неизбежным возвращение Европы к российской нефти

Евросоюз со временем будет вынужден вернуться к закупкам российской нефти. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Это был бы разумный выбор. Сейчас это, вероятно, сложно, но позже станет неизбежным», — написал Дмитриев в социальной сети X.