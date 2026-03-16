Дмитриев назвал неизбежным возвращение Европы к российской нефти
Евросоюз со временем будет вынужден вернуться к закупкам российской нефти. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Это был бы разумный выбор. Сейчас это, вероятно, сложно, но позже станет неизбежным», — написал Дмитриев в социальной сети X.
Таким образом он прокомментировал публикацию министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что из-за напряженности на нефтяном рынке на фоне конфликта на Ближнем Востоке США уже приостановили санкции против российской нефти.
По мнению венгерского министра, Евросоюзу также следует рассмотреть такой шаг, чтобы предотвратить энергетический кризис и снизить цены на энергоносители, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мерц заявил, что война США против Ирана не связана с НАТО
- СМИ: Мэра французской коммуны нашли мертвым после поражения на выборах
- Силы ПВО за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников
- «Хочу и буду жить!»: Лерчек вышла на связь после снятия домашнего ареста
- Шон Пенн пропустил «Оскар» ради встречи с Зеленским в Киеве
- «До пяти метров выше нормы»: Когда в России наступит пик половодья
- Трамп сообщил об ударах по трем объектам производства дронов и ракет в Иране
- Суд до 15 мая отправил в СИЗО футболиста Секача
- Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях
- Отпуск вместо бумажной работы: Что остановит текучку кадров в МВД