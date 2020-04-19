Академик РАН объяснил, почему в России низкая смертность от COVID-19
Оперативное выявление легких случаев инфицирования, подготовка медучреждений и эффективная работа врачей сдерживают смертность от COVID-19 в России на низком уровне. Такое мнение высказал в интервью газете «Известия» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Лукашев обратил внимание, что в России уровень смертности среди пациентов, заболевших коронавирусом, составляет 0,8%. Эксперт напомнил, что в этот показатель существенно ниже, чем был в Испании или Италии при том же количестве заболевших.
«Я бы не стал заострять внимание на суммарном количестве случаев. Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов», — цитирует Лукашева Газета. ru.
В России, по последним данным, зафиксировано 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН предложил ВОЗ не учить Россию бороться с коронавирусом.
«Россия не ждет никаких оценок от Всемирной организации здравоохранения. Тем более от тех чиновников, которые у нас здесь на наши деньги живут. Мы не та страна, которая спрыгнула с баобаба. Мы создавали Всемирную организацию здравоохранения после войны для того, чтобы помогать странам Африки, Азии и так далее. (...) У нас раньше никогда в жизни здесь не было представителей ВОЗ, а теперь у нас сидит представитель ВОЗ и учит нас маски носить», – сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru