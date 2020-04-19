Академик РАН объяснил, почему в России низкая смертность от COVID-19

«Я бы не стал заострять внимание на суммарном количестве случаев. Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов», — цитирует Лукашева Газета. ru.

В России, по последним данным, зафиксировано 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН предложил ВОЗ не учить Россию бороться с коронавирусом.

«Россия не ждет никаких оценок от Всемирной организации здравоохранения. Тем более от тех чиновников, которые у нас здесь на наши деньги живут. Мы не та страна, которая спрыгнула с баобаба. Мы создавали Всемирную организацию здравоохранения после войны для того, чтобы помогать странам Африки, Азии и так далее. (...) У нас раньше никогда в жизни здесь не было представителей ВОЗ, а теперь у нас сидит представитель ВОЗ и учит нас маски носить», – сказал он.



