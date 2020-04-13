Путин: Ситуация с коронавирусом в РФ ухудшается

Глава государства отметил, что ситуация с заболеваемостью меняется каждый день и, к сожалению, не в лучшую сторону. По словам президента, заболевание у пациентов протекает в более тяжелой форме.



Также президент заявил, что ближайшие недели станут определяющими в ситуации с распространением коронавируса.



По состоянию на сегодняшний день в стране зафиксировано 18328 случаев заражения COVID-19. Скончались 148 человек, выздоровели — 1470.

