Путин: Ситуация с коронавирусом в РФ ухудшается
В России ситуация с коронавирусом COVID-19 не улучшается. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что ситуация с заболеваемостью меняется каждый день и, к сожалению, не в лучшую сторону. По словам президента, заболевание у пациентов протекает в более тяжелой форме.
Также президент заявил, что ближайшие недели станут определяющими в ситуации с распространением коронавируса.
По состоянию на сегодняшний день в стране зафиксировано 18328 случаев заражения COVID-19. Скончались 148 человек, выздоровели — 1470.
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