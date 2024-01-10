Путин считает задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем
Президент РФ Владимир Путин назвал задержки выплат участникам военной операции на Украине бюрократическим сбоем. Он пообещал разобраться с конкретными жалобами. По словам Путина, надо понять, где именно такие сбои происходят. Об этом Путин сообщил во время встречи с представителями общественности Чукотки. В этот регион глава государства прибыл в среду, 10 января, с рабочим визитом.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. По его словам, на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы.
Путин сегодня также не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru