Путин считает задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем

Президент РФ Владимир Путин назвал задержки выплат участникам военной операции на Украине бюрократическим сбоем. Он пообещал разобраться с конкретными жалобами. По словам Путина, надо понять, где именно такие сбои происходят. Об этом Путин сообщил во время встречи с представителями общественности Чукотки. В этот регион глава государства прибыл в среду, 10 января, с рабочим визитом.

Путин прибыл на Чукотку

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. По его словам, на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы.

Путин сегодня также не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля.



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ФОТО: кадр с трансляции
ТЕГИ:ВыплатыСпецоперацияВладимир Путин

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