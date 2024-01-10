Путин считает задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. По его словам, на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы.

Путин сегодня также не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля.







