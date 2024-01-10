Путин прибыл на Чукотку

Глава государства прилетел в город Анадырь. Визит стал первой региональной поездкой президента в наступившем году, пишет RT.

Ранее российский лидер заявил, что до сих пор не побывал во всех регионах страны и хотел бы посетить Чукотку. Путин посещал автономный округ лишь в 2008 году.

Накануне Владимир Путин заслушал доклады губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации с энерго- и теплоснабжением, напоминает телеканал «360».

