Путин не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Президент РФ Владимир Путин не поддержал расширение маткапитала и возможность тратить его на покупку автомобиля отечественного производства. Об этом он заявил во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа.

Вместо этого он попросил проработать вопрос со льготами по приобретению автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что к вопросам расширения материнского капитала нужно подходить аккуратно.