Путин не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расширение маткапитала и возможность тратить его на покупку автомобиля отечественного производства. Об этом он заявил во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа.
Вместо этого он попросил проработать вопрос со льготами по приобретению автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что к вопросам расширения материнского капитала нужно подходить аккуратно.
10 января Владимир Путин прибыл на Чукотку с рабочим визитом. Глава государства прилетел в город Анадырь. Визит стал первой региональной поездкой президента в наступившем году.
Россияне могут получить разрешение на использование материнского капитала для реконструкции здания блокированной застройки. Имеются в виду жилые дома, находящиеся в одном ряду с другими строениями и имеющие общие боковые стены. Данный законопроект комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении, сообщило агентство РИА Новости, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак
- Путин считает задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем
- Путин не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
- В Ростовской области выявили опасную Coca-Cola из Казахстана
- Евросоюз намерен поставить Украине 1 млн снарядов к весне
- Два человека погибли при крушении учебного самолета в Иране
- Аналитики назвали самыми прибыльными вложениями 2023 года биткоин и акции
- СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс
- Получивший гражданство РФ боксер Кевин Джонсон начал учить русский язык
- Компания Apple начала выплачивать компенсацию владельцам iPhone из-за батарей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru