Путин не поддержал идею разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

Президент РФ Владимир Путин не поддержал расширение маткапитала и возможность тратить его на покупку автомобиля отечественного производства. Об этом он заявил во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа.

Вместо этого он попросил проработать вопрос со льготами по приобретению автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что к вопросам расширения материнского капитала нужно подходить аккуратно.

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10 января Владимир Путин прибыл на Чукотку с рабочим визитом. Глава государства прилетел в город Анадырь. Визит стал первой региональной поездкой президента в наступившем году.

Россияне могут получить разрешение на использование материнского капитала для реконструкции здания блокированной застройки. Имеются в виду жилые дома, находящиеся в одном ряду с другими строениями и имеющие общие боковые стены. Данный законопроект комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении, сообщило агентство РИА Новости, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр с трансляции
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