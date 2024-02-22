Путин: Рост благосостояния является одной из причин падения рождаемости в РФ

По его словам, по мере роста благосостояния и доходов, у людей появляются другие ценности, в том числе получение образования и дополнительных знаний. Путин уверен, что из-за этого рождение ребенка может откладываться.

«Мужчины у нас достаточно крепкие, женщин уговорим», - пообещал Путину глава Татарстана Рустам Минниханов и отметил, что в республике идет работа по сокращению числа абортов.

Ранее акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с НСН рассказала, что оптимальным возрастом для рождения первого ребенка признан период с 20 до 27 лет, после женщина уже официально считается «возрастной», передает «Радиоточка НСН».

