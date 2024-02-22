Путин: Рост благосостояния является одной из причин падения рождаемости в РФ
Россия сталкивается со снижением рождаемости, иногда причиной этого становится рост благосостояния. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Татарстана, открывая перинатальный центр казанской больницы №7.
По его словам, по мере роста благосостояния и доходов, у людей появляются другие ценности, в том числе получение образования и дополнительных знаний. Путин уверен, что из-за этого рождение ребенка может откладываться.
«Мужчины у нас достаточно крепкие, женщин уговорим», - пообещал Путину глава Татарстана Рустам Минниханов и отметил, что в республике идет работа по сокращению числа абортов.
Ранее акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с НСН рассказала, что оптимальным возрастом для рождения первого ребенка признан период с 20 до 27 лет, после женщина уже официально считается «возрастной», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России удалил систему Contact из реестра платежных систем
- В России запустили выпуск и продажи автомобилей Solaris
- ЛДПР объяснила признание экстремистским движения «Я/МЫ Сергей Фургал»
- Число покупок коробок шоколадных конфет в РФ за год выросло на 9%
- Актер Назаров рассказал, что не замечал в Андрее Миронове антисоветчика
- Гарик Харламов заболел пневмонией
- Дания направит Украине военную помощь в размере $247 млн
- Сенатор Гибатдинов назвал «дешевой показухой» возможный визит Ивлеевой в ДНР
- Зеленский разрешил служить в Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства
- Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине ракет Taurus
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru