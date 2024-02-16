«Заморозка яйцеклеток!»: Врач назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка

«Конечно, средний возраст в 29 лет для рождения первого ребенка – это много, в советское время средний возраст был 20-21 год. Но не забывайте, что условия очень изменились, ситуация очень изменилась – и экономическая, и политическая, и социальная. Поэтому я не вижу причин для паники. Это тенденция всех стран развитого мира, в Европе средний возраст рождения первого ребенка даже выше. Ничего страшного, к 45 годам успевают и двоих, и троих детей родить», - отметила она.

При этом врач подчеркнула, что женщины после 35 лет уже действительно могут столкнуться с проблемами. Она призвала в таком случае заморозить яйцеклетки, чтобы не остаться у «разбитого корыта».

«Оптимальный возраст рождения первого ребенка - от 20 до 27 лет. Начиная с 27 лет, женщины называются медицинским термином «возрастная первородящая». Это термин, на него не надо обижаться. Женщины в 35 лет, которые решают впервые родить ребенка, сталкиваются с рядом довольно серьезных вещей. Например, к 35 годам очень уменьшается овариальный резерв, то есть, резерв хороших, крепких яйцеклеток. Женщина может столкнуться с тем, что у нее не так много осталось репродуктивных клеток, их нужно беречь. Если женщина знает, что раньше 35 лет не захочет рожать, нужно заморозить яйцеклетки на всякий случай. Пусть они сохранятся, чтобы женщина не оказалась у разбитого корыта», - рассказала Ерофеева.

Также гинеколог призвала молодых девушек беречь свою репродуктивную систему, а при рождении нескольких детей делать паузу минимум в 2,5 года.

«Но надо понимать, чем старше женщина при рождении первого ребенка, тем больше ей требуется внимания со стороны врачей, могут возникать различные нюансы. Потому что к 30 годам женщина накапливает какие-то хронические или соматические заболевания. Хотелось бы предупредить женщин старше 20 лет, чтобы они охраняли, сохраняли свою репродуктивную функцию – не подвергались инфекционным заболеваниям, заболеваниям, которые передаются половым путем. Главное еще, чтобы между двумя родами, у женщины было время на восстановление организма. Это занимает около двух с половиной или трех лет», - заключила собеседница НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с «Радиоточкой НСН» выступила против введения премий для врачей, которые убедили женщин отказаться от аборта. По ее словам, женщинам не помогут убеждения врачей – им нужна уверенность в завтрашнем дне.



