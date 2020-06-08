Путин: Россия выдержала испытанием коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника объявил о том, что страна выдержала испытание коронавирусом.

Ресурсы в кулак против печенегов с половцами

Глава государства отметил, что это стало результатом приверженности россиян состраданию, взаимопомощи и милосердию.

Путин добавил, что такие ценности в россиянах сформированы историей российского государства. «Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», - подчеркнул президент.

Отметим, что сама встреча президента с соцработниками проходила в формате видеоконференции.

В конце марта Владимир Путин, объявляя о введении выходного режима, заявил о том, что Россия справится с коронавирусом так же, как в свое время справилась с терзавшими ее половцами и печенегами, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусПутин
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