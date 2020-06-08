Путин: Россия выдержала испытанием коронавирусом

Глава государства отметил, что это стало результатом приверженности россиян состраданию, взаимопомощи и милосердию.



Путин добавил, что такие ценности в россиянах сформированы историей российского государства. «Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», - подчеркнул президент.



Отметим, что сама встреча президента с соцработниками проходила в формате видеоконференции.



В конце марта Владимир Путин, объявляя о введении выходного режима, заявил о том, что Россия справится с коронавирусом так же, как в свое время справилась с терзавшими ее половцами и печенегами, напоминает «Свободная пресса».

