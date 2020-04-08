Ресурсы в кулак против печенегов с половцами

Собранное президентом видеосовещание стало весьма представительным, поскольку в нем приняли участие и главы регионов, и руководители правительства и администрации президента, и полпреды президента в федеральных округах, главы министерств и ведомств. Повестка дня очевидна – коронавирус и методы борьбы с ним. Первоочередной задачей глава государства назвал перевод в режим повышенной готовности медицинских учреждений, существенное наращивание их ресурсов и возможностей. Владимир Путин призвал собрать в кулак все ресурсы для эффективного противостояния эпидемии, заверив, что раз Россия победила печенегов с половцами, победит и коронавирус. По его словам, уже направлено «более 33 миллиардов рублей на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях. Ещё порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле». Напомнил Путин и о поручении «отработать все детали межрегионального взаимодействия, включая прием больных из других регионов, а также выезд медицинских бригад скорой помощи в соседние субъекты федерации».

И тут напрашивается вопрос о степени соответствия российской системы здравоохранения современным вызовам, особенно после проведенной в этой сфере реформы. Еще в декабре прошлого года, когда никто и подумать не мог о том, какие масштабы примет вспышка коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова назвала проведенную реформу «ужасной», сказав, что она привела к ухудшению качества и доступности медицинских услуг. В подобных оценках г-жа Голикова не одинока: «провальной» называла эту авантюру и Счетная палата, отмечая, что предусмотренная реформой «оптимизация» привела к существенному сокращению медперсонала, количества больничных коек – речь о десятках тысяч. Самих больниц за время проведения реформы стало меньше едва ли не вдвое. Не мудрено, что в результате Росстат был вынужден констатировать повсеместную нехватку врачей, фельдшеров и медсестер в регионах России. По данным ведомства, на конец 2018 года в стране оставались незакрытыми около 50 тысяч вакансий врачей и примерно столько же - для среднего медперсонала, - писал в конце минувшего года РБК. Тогда же власти регионов признали, что проблема нехватки медперсонала была столь же актуальна и на конец 2019.

Все то время, что проводилась реформа здравоохранения, главой Минздрава оставалась Вероника Скворцова. Этот пост она оставила лишь в январе этого года с отставкой правительства Медведева. Но если кто-то думает, что она оказалась в опале и прозябает где-то, как Меншиков в Берёзове, то его ждет разочарование: г-жа Скворцова возглавляет Федеральное медико-биологическое агентство РФ, входящее в структуру Минздрава.

Печенегов, конечно, победить можно. Но как быть, если они в твоей команде?

