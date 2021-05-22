Путин: Россия – страна уникальных возможностей для талантливого человека

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд», — цитирует его RT.

Глава государства уверен, что общество «Знание» предоставит молодым людям возможности обрести себя, найти собственный путь к успеху в учебе, в работе, во всех направлениях.

По данным организаторов, в первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» число просмотров превысило пять миллионов. В рамках трёхдневного мероприятия каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности. Это история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии, а также спорт.