Песков заявил, что встреча Путина и Маска возможна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи между главой РФ Владимиром Путиным и американским предпринимателем Илоном Маском.

Илон Маск рассказал о появлении Tesla в России

Песков на марафоне «Новое знание» отметил, что встреча возможна, но переговоры по ней пока не ведутся. После пресс-секретаря выступил сам Маск. Он рассказал, что ждет мир в ближайшие 50 лет, и ответил на вопросы участников марафона.

Илон Маск также рассказал, что его компания по производству электрокаров Tesla может появиться в России. Предприниматель отметил, что страна рассматривается как возможное место размещения заводов по производству автомобилей, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Илон МаскВладимир ПутинДмитрий Песков
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