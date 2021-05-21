Песков заявил, что встреча Путина и Маска возможна

Песков на марафоне «Новое знание» отметил, что встреча возможна, но переговоры по ней пока не ведутся. После пресс-секретаря выступил сам Маск. Он рассказал, что ждет мир в ближайшие 50 лет, и ответил на вопросы участников марафона.

Илон Маск также рассказал, что его компания по производству электрокаров Tesla может появиться в России. Предприниматель отметил, что страна рассматривается как возможное место размещения заводов по производству автомобилей, пишет RT.

