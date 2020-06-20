Путин решил продлить период выплат медикам за работу с COVID-19

«Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — заявил президент.

Глава государства добавил, что эти выплаты не облагаются налогом, отмечает Газета.ru.

Напомним, в соответствии с поручением президента, врачи, которые работают с COVID-19, получают доплаты в размере 80 тысяч рублей, медсестры - по 50, а младший медперсонал – по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи предусмотрена финансовая поддержка от 25 тыс. до 50 тысяч рублей - в зависимости от должности.

