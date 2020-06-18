Борющимся с COVID-19 медикам выделят еще более 1 млрд рублей
Медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, выделят еще более 1 млрд рублей. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина напомнил, что в середине апреля на президентские выплаты работникам федеральных медицинских организаций было выделено более 3,9 млрд рублей.
По его словам, общая сумма субсидии превысит 5 млрд рублей, подчеркивает RT.
Напомним, в соответствии с поручением Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи.
К слову, в конце прошлой недели стало известно, что более 270 тысяч медработников получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, подчеркнув, что, по его словам, ситуация с оплатой труда медиков стабилизировалась.
В конце мая депутат Госдумы Василий Власов предложил распространить льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, на занятых борьбой с COVID-19 врачей, отмечает RT.
В своем письме на имя вице-премьера России Андрея Белоусова он подчеркивает, что главный удар коронавирусной инфекции приняли на себя именно сотрудники медучреждений. Поэтому им нужно дать существенные государственные социальные гарантии.
Он отметил, что в настоящее время в России в отношении военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников органов внутренних дел действуют очень широкие меры социальной поддержки. Так, дети из их семей имеют первоочередное право зачисления в дошкольные учебные учреждения, а участники боевых действий могут получить скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ.
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