Борющимся с COVID-19 медикам выделят еще более 1 млрд рублей

К слову, в конце прошлой недели стало известно, что более 270 тысяч медработников получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, подчеркнув, что, по его словам, ситуация с оплатой труда медиков стабилизировалась.

В конце мая депутат Госдумы Василий Власов предложил распространить льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, на занятых борьбой с COVID-19 врачей, отмечает RT.

В своем письме на имя вице-премьера России Андрея Белоусова он подчеркивает, что главный удар коронавирусной инфекции приняли на себя именно сотрудники медучреждений. Поэтому им нужно дать существенные государственные социальные гарантии.

Он отметил, что в настоящее время в России в отношении военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников органов внутренних дел действуют очень широкие меры социальной поддержки. Так, дети из их семей имеют первоочередное право зачисления в дошкольные учебные учреждения, а участники боевых действий могут получить скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ.