Путин рекомендовал рассмотреть законопроект об ответственности за пытки до середины года

Правительство Российской Федерации поддержало проект закона об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти. Соответствующий положительный отзыв опубликован в базе данных Государственной думы. Документ внесли в нижнюю палату парламента 20 декабря председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

В начале октября 2021 года правозащитники опубликовали видеозаписи с пытками в колониях, в частности в областной туберкулезной больнице № 1 ФСИН Саратовской области. После проверки информации о пытках заключенных, из УФСИН по Саратовской области были уволены 18 сотрудников, возбуждено семь уголовных дел. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что законопроект по борьбе с пытками является крайне важным шагом, однако документ нужно тщательно проработать.

«Я считаю, это не просто позитивный шаг. Это законопроект, который давно назревал. Максимально суровое должно быть наказание за подобные деяния, чтобы не было условных сроков за издевательства над заключенными…Я думаю, должно быть зафиксировано в законодательстве, что сотрудник может нарушить свои полномочия и предоставить информацию об издевательствах, чтобы прекратить факт пыток. Своего рода программа защиты свидетелей нужна. Когда люди раскрывают особо тяжкие преступления, они не должны попадать под действие законов о защите информации, в частности. Люди должны понимать, что они придут в СК, принесут заявления о пытках, и к ним не будет никаких претензий», - добавил он.



