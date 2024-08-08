Путин разрешил всем приставам применять спецсредства и оружие

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, речь идет о применении, в том числе, дубинок, газовых баллончиков или электрошокеров, например, для отражении нападения на судей и участников судебного процесса, для задержания совершающих преступление против жизни.

Огнестрельное оружие разрешается применять для пресечения побега из-под стражи, отражения нападения на суд, задержания лица, совершающего тяжкое или особо тяжкие преступления против жизни.

Закон устанавливает, что приставы должны будут пройти соответствующее обучение, а также периодические проверки. Кроме того, они будут обязаны предупреждать о намерении применить силу, а затем сообщить об этом начальству.

Если в следствие применения силы гражданин получит телесные повреждения, то приставы должны будут обеспечить оказание первой помощи, а в случае ранения или смерти - в течение 24 часов уведомить об этом прокуратуру.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Султан Хамзаев предложил дать парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия, сообщает RT.

