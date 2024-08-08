Путин подписал скандальный закон о гаджетах в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий наказание за использование гаджетов в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно утверждённым нормам, военнослужащим запрещается использовать гаджеты, способные распространять фотографии, видео- и аудиоинформацию, а также геолокацию. Исключение составляют подобные устройства, которые необходимы для выполнения боевых задач.

Закон распространяется на бойцов мужского пола - солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Его нарушение будет считаться грубым дисциплинарным проступком, за который командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или гарнизонов смогут назначать арест на срок до 10 суток.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что запрет же касается гаджетов, использующихся в личных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СпецоперацияСмартфоныВоеннослужащиеЗаконВладимир Путин

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