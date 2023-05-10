Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям разрешается осуществлять пассажирские воздушные перевозки (в том числе коммерческие) с территории России на территорию Грузии.
Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, отменяет действие указа «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», который с июля 2019 года такие полёты запрещал.
«Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года №287», - сказано в документе.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru