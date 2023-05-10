Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям разрешается осуществлять пассажирские воздушные перевозки (в том числе коммерческие) с территории России на территорию Грузии.

Грузия не станет вводить визы для граждан России

Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, отменяет действие указа «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», который с июля 2019 года такие полёты запрещал.

«Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года №287», - сказано в документе.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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