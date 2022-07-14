Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает разводить на садовых и огородных участках сельскохозяйственную птицу и кроликов для собственных нужд, сообщает пресс-служба Кремля.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, гражданам следует соблюдать при этом земельное законодательство, ветеринарные нормы, а также санитарно-эпидемиологические и гигиенические правила.

Отмечается, что для территории, где расположены садовые и огородные участки, градостроительным регламентом должна быть предусмотрена возможность разведения курицы и кроликов. В противном случае придётся получать разрешение.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН заявил, что налога на домашних животных в Российской Федерации не будет никогда.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЗаконСельское ХозяйствоЖивотныеПтицы
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