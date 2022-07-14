Путин разрешил разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, гражданам следует соблюдать при этом земельное законодательство, ветеринарные нормы, а также санитарно-эпидемиологические и гигиенические правила.

Отмечается, что для территории, где расположены садовые и огородные участки, градостроительным регламентом должна быть предусмотрена возможность разведения курицы и кроликов. В противном случае придётся получать разрешение.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН заявил, что налога на домашних животных в Российской Федерации не будет никогда.